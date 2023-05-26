Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стивенс взяла только два гейма у Бронцетти в полуфинале турнира в Рабате

Стивенс взяла только два гейма у Бронцетти в полуфинале турнира в Рабате
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В полуфинале Бронцетти нанесла поражение второй сеяной американке Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Бронцетти трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Стивенс не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

За титул турнира в Рабате Бронцетти сыграет с представительницей Австрии Юлией Грабер.

В прошлом году победительницей турнира была итальянка Мартина Тревизан. В текущих соревнованиях она была посеяна под первым номером, но не смогла завершить четвертьфинальный матч с Грабер.

Рабат. 1/2 финала
26 мая 2023, пятница. 16:45 МСК
Лючия Бронцетти
102
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Слоан Стивенс
35
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023