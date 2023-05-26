Стивенс взяла только два гейма у Бронцетти в полуфинале турнира в Рабате

Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В полуфинале Бронцетти нанесла поражение второй сеяной американке Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Бронцетти трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Стивенс не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

За титул турнира в Рабате Бронцетти сыграет с представительницей Австрии Юлией Грабер.

В прошлом году победительницей турнира была итальянка Мартина Тревизан. В текущих соревнованиях она была посеяна под первым номером, но не смогла завершить четвертьфинальный матч с Грабер.