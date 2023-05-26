Димитров вышел в первый финал за пять лет
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в полуфинальном матче американца Тейлора Фритца.
Финал станет для Димитрова первым с 2018 года на турнирах ATP. Ранее он участвовал в решающем матче турнира в Роттердаме, где встречался со швейцарцем Роджером Федерером. Федерер одержал победу со счётом 2:0 (6:2, 6:2).
Первый сет матча Димитров — Фритц закончился победой Тейлора со счётом 6:3. Во втором сете победу одержал Димитров. Третья партия завершилась тай-брейком, где сильнее оказался Григор — 7:2.
В другом полуфинальном матче встречаются чилийский теннисист Николас Джарри и представитель Германии Александр Зверев. Победитель сыграет в финале с Димитровым.
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