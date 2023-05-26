Карлос Алькарас: редко чувствую себя фаворитом, тем более на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не чувствует себе фаворитом грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

В отсутствие 14-кратного победителя соревнований испанца Рафаэля Надаля именно 20-летний Алькарас получил первый номер посева.

«Я редко чувствую себя фаворитом, тем более на «Ролан Гаррос», где матчи длятся две недели и требуют немало сил. Выйти на свой лучший уровень и поддерживать его в течение двух недель и семи матчей никогда не бывает легко. Фаворит? Не уверен. Что я действительно знаю, так это то, что, по моим ощущениям, сделал то, что должен был сделать во время подготовки, чтобы быть в хорошей форме и обрести уверенность. Но что произойдёт, то и произойдёт», — приводит слова Алькараса L'Equipe.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня в Париже.