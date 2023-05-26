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«По-другому теннис не представляю». Карлос Алькарас — о своём стиле игры

«По-другому теннис не представляю». Карлос Алькарас — о своём стиле игры
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас перед стартом грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» высказался о своей зачастую экстремальной манере сражаться за каждое очко.

«Я не могу контролировать свою энергию. Всё время играю на 100% и ничего не могу с собой поделать. Стараюсь идти абсолютно на все мячи. В противном случае я не был бы тем игроком или даже человеком, которым являюсь. Не получал бы удовольствия от того, чем занимаюсь, если бы каждый раз во время игры не оказывался в такой обстановке. Знаю, что у меня очень затратный стиль игры, который сильно изнашивает организм, но по-другому теннис не представляю. Хотя не забываю, конечно, что также нужно заботиться и о себе. Но, на мой взгляд, это означает подумать о корректировке моего графика и уж точно не стиля моей игры», — приводит слова Алькараса L'Equipe.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня в Париже.

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