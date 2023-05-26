Мирра Андреева: раньше я ненавидела Францию, но сейчас здесь мой второй дом

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о жизни во Франции. В прошлом году 16-летняя спортсменка вместе со своей сестрой переехала в Элитный теннисный центр (ETC) в Каннах.

«Мне жаль это говорить, но раньше я ненавидела Францию, потому что мне действительно было трудно здесь на многих юниорских турнирах. В академии мне было одиноко, но потом все оказались очень приятны, и теперь я могу назвать это своим вторым домом», — приводит слова Андреевой официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, в финале квалификации «Ролан Гаррос» Андреева обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (1) со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо (15 лет и 10 месяцев) в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.