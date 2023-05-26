Даниил Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего выступления на «Ролан Гаррос».

«То, что произошло на турнире в Риме, было потрясающим. Особенно победы в матчах с множеством сильных соперников — Зверевым, Циципасом, Руне, Миральесом и Руусувуори. Это потрясающее чувство, и, вероятно, я ожидаю большего, чем обычно, на «Ролан Гаррос». Но я знаю, что, используя эту уверенность, важно не становиться самоуверенным, если можно так выразиться, потому что это опасно.

Иногда думаешь, что после такой хорошей игры будет легко. Тогда в первом раунде возникнут проблемы. Я много раз оказывался в подобной ситуации и просто хочу попытаться показать хороший теннис здесь, на «Ролан Гаррос», — приводит слова Медведева Tennis Majors.