Медведев сыграет с Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос», Рублёв — с Джере
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Завершились финальные матчи квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Стали известны все пары первого круга.
Соперником российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге станет бразилец Тьяго Сейбот Уайлд. Андрей Рублёв сыграет с сербом Ласло Джере. Карен Хачанов встретится с французом Констаном Летьеном, Александр Шевченко — с немцем Оскаром Отте, а Аслан Карацев — с Алексеем Попыриным из Австралии. Первый стартовый номер турнира испанец Карлос Алькарас сыграет с итальянцем Флавио Коболли.
Матчи первого круга начнутся в воскресенье, 28 мая. В основной сетке турнира сыграют 128 участников. В 2022 году победу в «Ролан Гаррос» одержал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
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