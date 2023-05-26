Свитолина одолела Бюрель и сыграет с Блинковой за титул турнира в Страсбурге
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинальном матче Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение француженке Кларе Бюрель со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
Свитолина подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. Бюрель трижды подала навылет, десять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
За титул на турнире в Страсбурге Свитолина сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.
Действующей победительницей турнира в Страсбурге является немка Анжелика Кербер, Свитолина выигрывала титул в 2020 году.
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