Свитолина одолела Бюрель и сыграет с Блинковой за титул турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинальном матче Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение француженке Кларе Бюрель со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Свитолина подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. Бюрель трижды подала навылет, десять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За титул на турнире в Страсбурге Свитолина сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является немка Анжелика Кербер, Свитолина выигрывала титул в 2020 году.