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Свитолина одолела Бюрель и сыграет с Блинковой за титул турнира в Страсбурге

Свитолина одолела Бюрель и сыграет с Блинковой за титул турнира в Страсбурге
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинальном матче Свитолина, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение француженке Кларе Бюрель со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Свитолина подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. Бюрель трижды подала навылет, десять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За титул на турнире в Страсбурге Свитолина сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является немка Анжелика Кербер, Свитолина выигрывала титул в 2020 году.

Страсбург. 1/2 финала
26 мая 2023, пятница. 17:40 МСК
Клара Бюрель
122
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Элина Свитолина
508
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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