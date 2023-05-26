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Мирра Андреева сыграет с Элисон Риске в основной сетке «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева сыграет с Элисон Риске в основной сетке «Ролан Гаррос»
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Победительницы квалификации распределены по основной сетке грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции.

Россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с американкой Элисон Риске, а в соперницы четвёртой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана досталась представительница Чехии Бренда Фрухвиртова. Американка Тэйлор Таунсенд начнёт выступление в основной сетке матчем с 24-й сеяной Анастасией Потаповой. Чешка Сара Бейлек стала первой соперницей Камиллы Рахимовой.

Украинка Даяна Ястремская встретится с 22-й сеяной представительницей Хорватии Донной Векич. В соперницы украинке Катерине Байндль досталась Ольга Данилович из Сербии. Датчанка Клара Таусон стала соперницей белоруски Александры Саснович.

Ещё одна россиянка Элина Аванесян, проигравшая в финале квалификации, попала в основную сетку лаки-лузером и в первом круге встретится с 12-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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