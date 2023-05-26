Рублёв рассказал, как повлияла на него победа на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв отметил, что победа на «Мастерсе» в Монте-Карло придала ему уверенности в себе.

«Это было действительно особенное чувство. Я совсем этого не ожидал, я был в моменте и испытывал наслаждение. Это придало мне уверенности после начала сезона, когда я многое поменял, в том числе команду. Я чувствовал улучшения на тренировках, и, возможно, это была награда, к которой я стремился.

Конечно, на турнирах бывали взлёты и падения. Победа в Монте-Карло придала уверенности в выбранном пути и желания прибавлять в качестве игры», — приводит слова Рублёва официальный сайт «Ролан Гаррос».

В финале турнира в Монте-Карло, который проходил в апреле, Рублёв обыграл Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.