Рыбакина: могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия
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Теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о покрытии на предстоящем «Ролан Гаррос».
«Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. И, если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы на турнире в Бухаресте в 2019 году я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки. А также опыт предыдущих лет.
Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, и, думаю, нам ещё многое предстоит сделать, но всё идет в правильном направлении», — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.
Соперницей Рыбакиной в матче первого круга «Ролан Гаррос» станет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова.
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