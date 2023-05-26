Психолог Свёнтек: Игу обвиняли в симуляции травмы. Многие писали после матча с Рыбакиной

Дарья Абрамович, психолог первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек, рассказала, что после отказа продолжить матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме её подопечную обвиняли в симуляции травмы и писали оскорбительные комментарии в соцсетях.
«Самыми вопиющими и нарушающими личные границы, наверное, являются предположения, что Ига притворяется травмированной. Было много такого контента после матча с Рыбакиной в Риме, что это точно не травма, а паническая атака. Такое якобы диагностическое содержание неприемлемо. Такого рода комментарии абсолютно оскорбительны и глубоко затрагивают каждого, кто с ними сталкивается. Точка. Или ещё одно — думаю, что под этим интервью тоже будут комментарии, что если что-то подобное касается Иги, значит, она слабая. Нет, она не слабая. Подобное затронет любого, кто получит такой контент. Совершенно невозможно быть сделанным из тефлона, который всё отражает», — приводит слова Абрамович Sport.pl.
- 26 мая 2023
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