Медведев и Джокович встретились на тренировке перед «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович встретились на тренировке в преддверии «Ролан Гаррос».
Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images
Права на видео принадлежат Roland Garros. Видео доступно в YouTube-канале турнира.
Спортсмены пообщались друг с другом. Позже Медведев сделал репост фотографии на свою страницу в «Твиттере».
В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом, а Джокович — с Александром Ковачевичем из США. Ранее Медведев одержал победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме, обыграв в решающем матче Хольгера Руне со счётом 2:0 (7:5, 7:5).
В прошлогоднем турнире «Ролан Гаррос» Джокович завершил выступление в четвертьфинале, проиграв испанцу Рафаэлю Надалю (2:6, 6:4, 2:6, 6:7). Медведев на том соревновании дошёл до 1/8 финала, где уступил хорвату Марину Чиличу (2:6, 3:6, 2:6).
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