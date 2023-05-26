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Медведев и Джокович встретились на тренировке перед «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович встретились на тренировке в преддверии «Ролан Гаррос».

Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Права на видео принадлежат Roland Garros. Видео доступно в YouTube-канале турнира.

Спортсмены пообщались друг с другом. Позже Медведев сделал репост фотографии на свою страницу в «Твиттере».

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом, а Джокович — с Александром Ковачевичем из США. Ранее Медведев одержал победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме, обыграв в решающем матче Хольгера Руне со счётом 2:0 (7:5, 7:5).

В прошлогоднем турнире «Ролан Гаррос» Джокович завершил выступление в четвертьфинале, проиграв испанцу Рафаэлю Надалю (2:6, 6:4, 2:6, 6:7). Медведев на том соревновании дошёл до 1/8 финала, где уступил хорвату Марину Чиличу (2:6, 3:6, 2:6).