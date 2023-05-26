Ига Свёнтек на «Ролан Гаррос» будет использовать систему, защищающую от хейта в соцсетях

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек во время Открытого чемпионата Франции будет использовать систему, защищающую от хейта в соцсетях, сообщает Sport.pl.

За 0,2 секунды искусственный интеллект сможет распознать оскорбительный пост и сделает так, чтобы получатель его не увидел. Ключевые слова, используемые хейтерами, будут распознаваться программой Bodyguard на многих языках. Польского среди них пока нет, но Свёнтек будет использовать инструмент, подготовленный для теннисистов на «Ролан Гаррос» Федерацией тенниса Франции (FFT) и Международной федерацией тенниса (ITF).

Англоязычные комментарии, которые Свёнтек получила после снятия с четвертьфинального матча турнира в Риме с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, использованы в презентации Bodyguard.