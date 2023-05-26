Медведев оценил внешний вид Рублёва на крещении дочери Даниила

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о костюме его друга Андрея Рублёва на крещении дочери Медведевых — Алисы. Рублев стал крёстным отцом девочки.
«Не помню, во что он был одет. В футболку? Да, думаю, он мог бы постараться выглядеть лучше. Знаете, это очень забавно, потому что у нас не так много возможностей собраться вместе с друзьями-теннисистами на что-то важное — например, на рождение ребёнка, крещение, потому что кто-то собирается в Австралию, кто-то уже возвращается в Европу, чтобы готовиться к следующему турниру.
Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то ещё. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал, но был великолепен. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 26 мая 2023
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