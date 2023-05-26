Даниил Медведев рассказал, как повлияло на его карьеру рождение дочери

Российский теннисист Даниил Медведев оценил, как повлияло на его игру и результаты рождение дочери Алисы.

«Считаете, что с тех пор, как стал отцом, мои результаты улучшились? Те же ощущения. Не уверен, но будем надеяться. Возможно, что именно дочь повлияла на мою теннисную карьеру и стала новым импульсом. Как до её рождения, так и после я всегда много тренируюсь. Хочу и пытаюсь улучшить свою игру. Хочу выиграть как можно больше матчей и абсолютно ненавижу проигрывать.

Так что это совсем не изменилось. Но да, может быть, я не знаю. Не хочу сказать, что стал взрослее, потому что я не уверен, что это правда (улыбается). Но будем надеяться, что рождение дочери изменило что-то глубоко внутри меня, то, что, возможно, заставит меня играть в теннис лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции.