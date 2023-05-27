«Турнир ощущается по-другому». Медведев — об отсутствии Надаля на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, ощущается ли отсутствие 14-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля в раздевалке и в зоне для игроков.
«Думаю, турнир ощущается по-другому, но если говорить о раздевалке, то перед 1-м туром она заполнена. Все готовятся. Говорят, что у тенниса короткая память, потому что ты так сосредоточен на себе и на своей сетке, что, честно говоря, тебе всё равно, кто находится в раздевалке, а кого нет. Сейчас все увлечены своими 1-ми турами: когда играем, против кого, в какое время.
Но, знаете, турнир точно будет другим. Раньше каждые два дня можно было смотреть игру Рафы по ТВ, потому что его точно показывали, ведь он играл на центральном корте. В этом году всё будет не так. Будет ли без него новый чемпион? С ним было немного, а точнее, намного меньше шансов для этого. Так что всё определённо другое.
Но опять же, некоторые вещи, такие как раздевалка или нечто подобное — все настолько сосредоточены на себе, что не думаю, что многие почувствуют разницу», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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