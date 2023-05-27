Хольгер Руне рассказал, чему научила его тренировка с Андреем Рублёвым

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал об опыте, который он получил в 2022 году, когда на турнире серии «Мастерс» в Париже стал первым игроком ATP, победившим пять соперников из топ-10 в одних соревнованиях.
«Это требует многого, это непросто, скажу я вам. Это очень тяжёлая работа. Если ты перестанешь делать тяжёлую работу, то тебе конец — бум. И ты должен уметь поддерживать свой высокий уровень каждый раз, когда выходишь на корт.
Сегодня, например, тренировался с Рублёвым. В первом сете держался на хорошем уровне, но потом немного отступил, и — бум — он меня убил. Нужно уметь оставаться на одном уровне и даже повышать его, если это необходимо», — приводит слова Руне The Guardian.
В сезоне-2023 20-летний Руне, занимающий шестое место в рейтинге АТР, дошёл до финала двух грунтовых «Мастерсов». В Монте-Карло проиграл Андрею Рублёву, а в Риме – Даниилу Медведеву.
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