Джарри подвёл итог матча со Зверевым на турнире в Женеве

Чилийский теннисист Николас Джарри прокомментировал победный матч с немцем Александром Зверевым (7:6 (7:3), 6:3) в 1/2 финала турнира категории ATP 250 в Женеве. На предыдущей стадии соревнования Джарри обыграл норвежца Каспера Рууда (3:6, 7:6 (7:2), 7:5).

«Я играл в хороший теннис и много работал, чтобы иметь возможность так играть против Каспера [Рууда] и сегодня против Саши. Так что я доволен всей проделанной работой», — приводит официальный сайт ATP слова Джарри.

В финале чилиец сыграет с болгарином Григором Димитровым, победившем в 1/2 финала американца Тейлора Фритца со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2). Начало решающего матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

В этом сезоне Джарри уже выигрывал один турнир на грунте в Сантьяго.