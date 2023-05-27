Даниил Медведев рассказал, как отпраздновал завоевание титула на «Мастерсе» в Риме
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отпраздновал завоевание первого в карьере титула на грунте.
Напомним, Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия), в финале со счётом 7:5, 7:5 обыграв датчанина Хольгера Руне.
«Честно говоря, я не собираюсь точно описывать, как прошли те дни, но они были довольно напряжёнными, так что у меня вообще не было времени праздновать. Когда я говорю «праздновать», то имею в виду устраивать вечеринку или что-то в этом роде.
Но, конечно, мы с моей семьёй и командой были по-настоящему счастливы. В некотором смысле, это счастье – и есть праздник», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.
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