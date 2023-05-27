«Она всегда на позитиве». Елена Рыбакина рассказала, как сестра помогает ей на турнирах

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как присутствие на турнирах сестры Анны влияет на её самочувствие.

«Да, думаю, она действительно очень мне помогает, потому что это всё равно работа. Ты тренируешься целыми днями, почти по одному и то же распорядку. Когда она со мной, возвращаясь в номер, я могу сходить поужинать с ней или поговорить о чём-то кроме тенниса.

Она очень позитивный человек. Также от неё исходит много энергии. Так что просто приятно, что мы можем проводить время вместе. И да, ещё раз, она мне очень помогает, особенно если день складывается плохо или что-то в этом роде, она всегда на позитиве. Это хорошо», — сказала Рыбакина на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.