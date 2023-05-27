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Стефанос Циципас — о Джоковиче: тоже хочу стать тем, кого однажды все будут ненавидеть

Стефанос Циципас — о Джоковиче: тоже хочу стать тем, кого однажды все будут ненавидеть
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на «Ролан Гаррос» — 2023 серб Новак Джокович может завоевать 23-й титул турнира «Большого шлема» и стать исторически единоличным рекордсменом по этому показателю в мужском туре. Циципаса спросили, может ли это изменить то, как люди воспринимают личность серба.

«Я не засыпаю с мыслями об этом. Такие мысли у меня вообще редко проскакивают. Для него это было бы здорово. Если ему это удастся – огромное уважение. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и, наверное, стать тем, кого однажды все будут ненавидеть (улыбается). В хорошем смысле. Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать», — сказал Циципас на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».

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