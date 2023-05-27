Даниил Медведев — о «Ролан Гаррос»: корты стали намного, намного медленнее, а мячи тяжелее

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои архивные фразы о том, что грунт на «Ролан Гаррос» наиболее комфортен для него, с учётом того, что в этом году условия изменились.
«Я не могу сказать на 100%, что это из-за мячей, покрытия, может быть, они немного лучше. Но из того, что я слышал от всех игроков, все согласны с тем, что в этом году игра идёт медленнее и мячи становятся тяжелее. Единственный минус из этого – это то, что это очень тяжело для плеча и локтя. Из того, что я слышал, многие игроки страдали от этих проблем после Австралии. Было аналогично.
Так что это единственная плохая сторона, так как в теннисе приходится приспосабливаться. Но да, за два дня тренировок я почувствовал, что корты намного, намного медленнее, чем много лет назад, в предыдущие годы. В Риме они были не такими быстрыми, и мне это понравилось, поэтому я с нетерпением жду «Ролан Гаррос»», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.
- 27 мая 2023
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:36
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:03
-
21:28
-
20:46
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
19:08
-
18:50
-
18:41