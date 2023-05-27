Даниил Медведев — о «Ролан Гаррос»: корты стали намного, намного медленнее, а мячи тяжелее

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои архивные фразы о том, что грунт на «Ролан Гаррос» наиболее комфортен для него, с учётом того, что в этом году условия изменились.

«Я не могу сказать на 100%, что это из-за мячей, покрытия, может быть, они немного лучше. Но из того, что я слышал от всех игроков, все согласны с тем, что в этом году игра идёт медленнее и мячи становятся тяжелее. Единственный минус из этого – это то, что это очень тяжело для плеча и локтя. Из того, что я слышал, многие игроки страдали от этих проблем после Австралии. Было аналогично.

Так что это единственная плохая сторона, так как в теннисе приходится приспосабливаться. Но да, за два дня тренировок я почувствовал, что корты намного, намного медленнее, чем много лет назад, в предыдущие годы. В Риме они были не такими быстрыми, и мне это понравилось, поэтому я с нетерпением жду «Ролан Гаррос»», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.