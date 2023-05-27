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Медведев: если бы я играл на грунте, как раньше, у Tennis TV был бы контент на годы вперёд

Медведев: если бы я играл на грунте, как раньше, у Tennis TV был бы контент на годы вперёд
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попытался объяснить, за счёт чего добился прогресса на грунте.

«У меня нет ответа, потому что я не знаю. Я бы с удовольствием сказал, что на 100% уверен, что я всё изменил в ментальном плане. Но, знаете ли, это не так. Если бы я чувствовал себя на грунте так же, как в предыдущие годы, вы, вероятно, получили бы такие же реплики для Tennis TV или чего-то ещё на долгие годы вперёд.

Я думаю, тот факт, что я так хорошо начал год, не говоря об Австралии, помог мне просто обрести уверенность в себе и как бы сказать: «Ладно, я не люблю грунт, но давайте попробуем сделать что-то грандиозное». Опять же, в Монте-Карло, четвертьфинал, победа над Александром Зверевым, это был потрясающий матч. Я немного подустал затем в игре с Хольгером Руне, к тому же он классный игрок. Я подумал: «Ладно, нет, это хорошее начало».
То же самое в Мадриде, хороший матч с Руусувуори, с Шевченко, он нереально сыграл против меня, мне удалось его обыграть. Я думаю, что Карацев обыграл бы меня в Риме, учитывая, как он играл в Мадриде. Так что я подумал: «Давайте поедем в Рим, давайте попробуем продолжить в том же духе». И мне каким-то образом удалось показать свой лучший уровень на грунте к настоящему времени.

Интересно: всё дело в струнах? Я много об этом говорю и делаю это не для того, чтобы прорекламировать их, но я действительно думаю, что это могло бы помочь мне на грунте. Я уже говорил на хардовых кортах, что это может помочь мне на грунте, и, возможно, так оно и было. Но если нет, я просто счастлив и не слишком много думаю. Просто хочу попробовать продолжить в том же духе», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.

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