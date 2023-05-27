Даниил Медведев поддержал «Баварию» в борьбе за титул чемпиона Германии — 2022/2023

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о шансах «Баварии» завоевать титул чемпиона Германии — 2022/2023. Даниил – давний поклонник клуба из Мюнхена.

В данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Германии занимает дортмундская «Боруссия». Команда набрала 70 очков за 33 матча. На второй строчке располагается мюнхенская «Бавария», заработавшая 68 очков. В заключительном туре «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде встретится с «Майнцем». В параллельном матче «Бавария» на выезде сыграет с «Кёльном». Результаты данных матчей определят, какая команда станет обладателем титула.

«Да, я думаю, у меня будет время. Я тренируюсь примерно в 14:00 по местному времени, так что, думаю, у меня будет время хотя бы посмотреть второй тайм. Но сейчас речь идёт скорее о дортмундской «Боруссии», чем о «Баварии». Да, у них были трудные времена, но мне всё равно нравится смотреть их матчи. Если они не выиграют, я наверняка буду разочарован.

Но я люблю смотреть, мне просто нравится следить за этим. Это то, что заставляет мой разум расслабляться перед матчами. Например, я смотрел встречу «Баварии» с «РБ Лейпциг» непосредственно перед игрой со Стефаносом Циципасом в Риме, потому что дождь шёл, шёл и шёл. Конечно, я был разочарован, но мне всё равно нравится наблюдать за мюнхенцами. Мне нравится поддерживать их. Надеюсь, они смогут победить», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2023.