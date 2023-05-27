Расклады, при которых Даниил Медведев станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
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После «Ролан Гаррос» — 2023 чемпион US Open – 2022, 20-летний испанец Карлос Алькарас может потерять звание первой ракетки мира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со сценариями, вследствие которых чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев может вернуть себе лидирующую позицию в рейтинге ATP.
У Даниила Медведева есть несколько путей к званию первой ракетки мира:
• выиграть титул;
• дойти до финала, если при этом Алькарас или Джокович не завоюют титул;
• дойти до полуфинала, при условии, что Алькарас сойдёт до 1/4 финала, а Джокович не завоюет титул.
Напомним, Открытый чемпионат Франции – 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Медведев в первом круге сразится с Тьяго Уайлдом из Бразилии.
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