«Ужасная и глупая история». Чесноков — об ошибке с заявкой Сафиуллина на «Ролан Гаррос»
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о пропуске российским теннисистом Романом Сафиуллиным «Ролан Гаррос» из-за того, что спортсмен забыл подать заявку на участие в квалификационном турнире.
«Это просто ужасная и глупая история. Как так вышло, конечно, лучше уточнить у Романа и его команды. Он мог набрать очки и заработать денег, тем более что он сейчас находится в неплохой форме, думаю, он вполне мог пройти несколько кругов. Надеюсь, что они извлекут из этой ситуации урок», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
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