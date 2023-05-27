Мария Шарапова опубликовала забавное видео с этапа Гран-при Формулы 1 в Монако

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео из Монако, где сейчас проходит седьмой этап сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1.
«Двигаться быстро или двигаться домой?» — подписала видео Мария.
Отметим, что ранее Шарапова с женихом Алексом Гилксом была замечена на этапе Гран-при в Майами (США).
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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