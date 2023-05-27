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Появилось расписание матчей Рублёва, Касаткиной и Хачанова в первый день «Ролан Гаррос»

Стало известно время начала матчей российских теннисистов в первый игровой день Открытого чемпионата Франции – 2023. Он пройдёт завтра, 28 мая.

Карен Хачанов (Россия, 11) – Констан Летьен (Франция) – начало в 12:00 мск.

Ласло Джере (Сербия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – начало приблизительно в 15:00 мск.

Александр Шевченко (Россия) – Оскар Отте (Германия) – начало приблизительно в 16:30 мск.

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Камилла Рахимова (Россия) – начало приблизительно в 13:30 мск.

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Анастасия Потапова (Россия, 24) – начало приблизительно в 15:00 мск.

Людмила Самсонова (Россия, 15) – Кэти Волынец (США) – начало приблизительно в 16:30 мск.

Юле Нимайер (Германия) – Дарья Касаткина (Россия, 9) – начало приблизительно в 16:30 мск.