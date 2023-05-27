Таунсенд — о матче с Потаповой на «Ролан Гаррос»: готова играть против кого угодно

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд (108-я ракетка мира) высказалась о возвращении на соревнования после рождения сына и предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос», в котором она встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

«Думаю, я всё ещё на пути к возвращению. Это часть моей истории, часть меня. Я не хочу отказываться от этой истории, потому что считаю её невероятно мощной и вдохновляющей для других. Но теперь я на многое смотрю по-другому.

Что касается предстоящей игры, я верю, что могу показать свой уровень здесь. Я готова играть против кого угодно. С нетерпением жду начала соревнований», — приводит слова Таунсенд пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, матч Потаповой и Таунсенд состоится завтра, 28 мая. Начало игры — не раньше 15:00 мск.