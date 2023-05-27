18-летний Артюр Фил завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Лионе

Французский теннисист Артюр Фил стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Лионе (Франция). В финальном матче 18-летний Фил, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл четвёртого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Фил дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Серундоло подал один эйс, семь раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Напомним, в полуфинал Фил прошёл на отказе канадца Феликса Оже-Альяссима. А в матче за выход в финал француз оказался сильнее американца Брэндона Накашимы — 7:5, 4:6, 7:6.

Для Фила, занимавшего 112-е место в рейтинге АТР, это первый титул в карьере. Артюр получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.