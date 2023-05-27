Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

18-летний Артюр Фил завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Лионе

18-летний Артюр Фил завоевал первый титул АТР в карьере, выиграв турнир в Лионе
Аудио-версия:
Комментарии

Французский теннисист Артюр Фил стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Лионе (Франция). В финальном матче 18-летний Фил, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл четвёртого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Фил дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Серундоло подал один эйс, семь раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Напомним, в полуфинал Фил прошёл на отказе канадца Феликса Оже-Альяссима. А в матче за выход в финал француз оказался сильнее американца Брэндона Накашимы — 7:5, 4:6, 7:6.

Для Фила, занимавшего 112-е место в рейтинге АТР, это первый титул в карьере. Артюр получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.

Лион. Финал
27 мая 2023, суббота. 15:40 МСК
Артюр Фил
112
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023