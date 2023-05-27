Николас Джарри выиграл турнир в Женеве, одолев Григора Димитрова

Теннисист из Чили Николас Джарри стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Женеве (Швейцария). В финальном матче Джарри нанёс поражение четвёртому сеяному болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Джарри девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Димитров подал семь эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Джарри во второй раз в карьере обыграл Димитрова. Их первая встреча состоялась в 2019 году на турнире в Барселоне. Оба матча прошли на грунте.
Для 27-летнего Джарри это третий титул в карьере и второй в 2023 году после победы на турнире в Сантьяго. За победу он получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.
- 27 мая 2023
-
18:03
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
16:59
-
16:43
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:33
-
13:21
-
12:58
-
12:40
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01