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Николас Джарри выиграл турнир в Женеве, одолев Григора Димитрова

Николас Джарри выиграл турнир в Женеве, одолев Григора Димитрова
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Теннисист из Чили Николас Джарри стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Женеве (Швейцария). В финальном матче Джарри нанёс поражение четвёртому сеяному болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Джарри девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Димитров подал семь эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Джарри во второй раз в карьере обыграл Димитрова. Их первая встреча состоялась в 2019 году на турнире в Барселоне. Оба матча прошли на грунте.

Для 27-летнего Джарри это третий титул в карьере и второй в 2023 году после победы на турнире в Сантьяго. За победу он получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.

Женева. Финал
27 мая 2023, суббота. 16:10 МСК
Николас Джарри
54
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		1  
         
Григор Димитров
33
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
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