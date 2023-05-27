Джокович — об отсутствии Надаля на «Ролан Гаррос»: это стало шоком для нас всех

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, прокомментировал отсутствие испанца Рафаэля Надаля, 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции, на турнире «Ролан Гаррос» в 2023 году.

«Честно говоря, я не скучаю по тому, как я проигрывал ему (улыбается). У меня не было большого успеха против него в наших личных встречах на турнире «Ролан Гаррос». Мне удалось победить его дважды, но мне пришлось выложиться на корте всем сердцем, чтобы добиться этого. Так что я знаю, как тяжело играть с ним где угодно, на самом деле, по всему миру, но особенно в Париже.

Но, конечно, как поклонник тенниса и тот, кто также является частью теннисной экосистемы, всегда хочется побеждать, видеть, как играют лучшие теннисисты мира, самые известные теннисисты в мире. Так что Рафа определённо спортсмен, который не только вошёл в историю с точки зрения своих рекордов на этом турнире в целом, но и просто завоевал сердца многих поклонников тенниса по всему миру, и заслуженно, своей харизмой, характером и всем, что он оставил в своём наследии.

Многие люди спорили о том, как долго он ещё будет играть из-за травм, которые он получил за последние десять лет, но Надаль продолжал выступать, и это то, что я уважаю и чем восхищаюсь. Потому что я знаю, как тяжело поддерживать уровень и продолжать двигаться после тяжёлой травмы, даже после того, как ты через многое прошёл в карьере и многого достиг, тебе всё равно нужно найти в себе этот драйв.

Рафа — действительно образцовый игрок. Так что наверняка его будет не хватать в этом сезоне, и, надеюсь, он сможет вернуться. Он сказал, что постарается вернуться где-то в конце сезона, в последние несколько месяцев, а затем он сказал, что следующий год будет для него последним. Эта новость стала в некотором смысле шоком для всех. Люди спрашивали меня, что я почувствовал, когда он сказал это, и я должен сказать, что он мой самый большой соперник. Когда он объявил, что проведёт свой последний сезон в карьере, я почувствовал, что часть меня тоже уходит вместе с ним.

Из-за соперничества, которое у нас было и которое у нас всё ещё есть, из-за того, что он всё ещё активный игрок, я чувствую, что он был одним из самых влиятельных людей, которые когда-либо были в моей карьере, для роста моей карьеры и меня как игрока. Определённо, он отличный мотивирующий фактор для меня продолжать играть, продолжать соревноваться и продолжать подталкивать друг друга.

Да, это заставило меня задуматься о моей карьере и о том, как долго я собираюсь играть. Пока я не собираюсь делать никаких заявлений, но, просто размышляя об этом, я почувствовал волнение по поводу того, что он сказал», — поделился Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос».