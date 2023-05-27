Елена Веснина: нравится, как играет Анастасия Потапова. Она выросла как теннисистка
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призёр Олимпиады 2020 года Елена Веснина поделилась мнением о прогрессе россиянки Анастасии Потаповой, 24-й ракетки мира в одиночном разряде.
«Хочу выделить Настю Потапову. Нравится, как она играет. В последнее время она показывает хороший уровень игры. Выросла как теннисистка. Стала намного опытнее и увереннее в себе. Особенно эти качества замечаются там, где нужно их иметь», — приводит слова Весниной Sport24.
22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова стартует в основе турнира «Ролан Гаррос» в воскресенье, 28 мая. Её соперницей в первом круге будет 108-я ракетка мира из США Тэйлор Таунсенд. Их встреча начнётся не ранее 16:00 мск.
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