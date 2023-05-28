«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Париже (Франция) начинаются матчи грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В первый день в мужской сетке соревнований свои матчи первого круга проведут сразу три россиянина: Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют на корте имени Сюзанн Ленглен, а Александр Шевченко — на корте №8. Среди других матчей отметим, что на центральном корте в борьбу вступит греческий теннисист Стефанос Циципас.
Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
(примерное начало матчей по московскому времени)
12:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)
12:00. Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Летьен (Франция)
13:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Уго Гренье (Франция, WC)
13:30. Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Даниэль Эванс (Великобритания, 20)
13:30. Джон Иснер (США) — Нуну Боргес (Португалия)
13:30. Иржи Веселы (Чехия) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
14:00. Маккензи Макдональд (США) — Себастьян Корда (США, 24)
15:30. Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия, 7)
15:30. Бен Шелтон (США, 30) — Лоренцо Сонего (Италия)
15:30. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Эмилио Нава (США, Q)
17:00. Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Микаэль Имер (Швеция)
17:00. Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия)
20:00. Адриан Маннарино (Франция) — Уго Умбер (Франция)
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