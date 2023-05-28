«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Париже (Франция) начинаются матчи грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В первый день в женской сетке соревнований сыграют сразу четыре россиянки: Камилла Рахимова выйдет на корт №9, Анастасия Потапова сыграет на корте №12, Людмила Самсонова — на корте №13, а Дарья Касаткина вступит в борьбу на корте Симоны Матьё. Также отметим, что одной из первых борьбу на Открытом чемпионате Франции сегодня начнёт белоруска Арина Соболенко, вторая ракетка мира: её матч с украинкой Мартой Костюк пройдёт первым запуском на корте Филиппа Шатрье.

Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Примерное время начала матчей по московскому времени

12:00. Марта Костюк (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

14:00. Мария Саккари (Греция, 8) — Каролина Мухова (Чехия)

14:00. Магда Линетт (Польша, 21) — Лейла Фернандес (Канада)

14:00. Сара Бейлек (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия)

16:00. Тамара Зиданшек (Словения) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19)

16:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Потапова (Россия, 24)

17:30. Людмила Самсонова (Россия, 15) — Кэти Волынец (США)

17:30. Даниэль Коллинз (США) — Джессика Пегула (США, 3)

17:30. Юле Нимайер (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)