Марта Костюк отреагировала на слова Арины Соболенко о ненависти

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на слова второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси, которая перед стартом на «Ролан Гаррос» заявила, что ничего не может сделать с тем, что украинка её ненавидит.

В первом круге «Ролан Гаррос» Свитолина и Костюк встретятся на корте.

«Я приезжаю на турнир, хочу выиграть каждый матч, который играю, единственное, что я делаю, — не пожимаю руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-либо другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я даже не знаю, как это комментировать.

Во-вторых, лично для меня занятия теннисом — это было не только о собственном развитии, деньгах, комфорте, помощи своей семье и тому подобное. Главное — это возможность что-то изменить, изменить к лучшему. Соболенко после этого турнира может стать первым номером в таком популярном спорте. Имея такую большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается. Какой месседж она несёт в мир?

В целом я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то ещё, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».