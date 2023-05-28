Тони Надаль рассказал о готовности Феликса Оже-Альяссима к турниру «Ролан Гаррос»

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя и тренер в 1990-2017 годах 14-кратного победителя турнира «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, рассказал о подготовке своего нынешнего подопечного, канадца Феликса Оже-Альяссима, десятой ракетки мира, к Открытому чемпионату Франции.

«Уровень Феликса после травмы и поражений в Мадриде и Риме? Были определённые проблемы, в первую очередь с коленом, которое не работало должным образом. Проигрыши в матчах всегда сопровождаются потерей уверенности, но мы должны смотреть вперёд и играть.

Готов ли он на 100% сейчас? Да… Вы видели, что у него были проблемы в Лионе (Оже-Альяссим снялся с турнира вследствие травмы плеча. — Прим. «Чемпионата»), но я верю, что он будет в порядке к своему первому матчу на турнире «Ролан Гаррос», — приводит слова Тони Надаля издание Tennis Magors.