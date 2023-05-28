Анна Калинская снялась с «Ролан Гаррос»

57-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

«К сожалению, МРТ после матча в Риме показала не очень хорошие результаты. Мне придётся оставить корт на несколько недель. Очень неприятно. Надеюсь увидеть всех вас скоро», — написала Калинская на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Калинская повредила ногу в матче третьего круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Калинская должна была встретиться с американской теннисисткой Эммой Наварро. Женский турнир «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 10 июня в Париже. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская спортсменка Ига Свёнтек.