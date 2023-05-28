«Бывали дни, когда не хотела вставать с постели». Саккари — о психологических проблемах

Греческая спортсменка, девятая ракетка мира Мария Саккари рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в прошлом сезоне.

«Я играла в Париже в прошлом году и была в очень непростом психологическом состоянии. Сейчас всё иначе. Тогда и ментально, и физически я чувствовала себя плохо. В прошлом году я боролась с этими проблемами. Бывали дни, когда я просто не хотела вставать с постели. В конце концов, в жизни не может всё всегда быть хорошо. Бывают взлёты и падения, я просто должна принять это и выйти из ситуации сильнее, чем была прежде», — приводит слова Саккари пресс-служба «Ролан Гаррос».

Сегодня, 28 мая, Саккари проведёт матч первого круга турнира «Ролан Гаррос» с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Начало игры — не раньше 14:00 мск.