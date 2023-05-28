Джокович – об Алькарасе и Руне: эти ребята очень зрелые для своего возраста. Я впечатлён!

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о Карлосе Алькарасе и Хольгере Руне как о лидерах нового поколения игроков.

«Во-первых, я должен извиниться, что сразу не включил Синнера в этот список. Он определённо один из лидеров подрастающего поколения. Вы же знаете, что многие сейчас говорят о встречах Алькараса и Синнера как о новом большом соперничестве в мужском теннисе, да, в последнее время у них было несколько по-настоящему эпических матчей. Думаю, здорово, что у нас появилось такое противостояние. Без сомнений, оно нам нужно.

Руне – тоже игрок, который заслуживает быть в этом списке, заслуживает быть упомянутым среди лидеров нового поколения, он один из лучших игроков в мире, потому что его теннис и его качества, результаты становятся только лучше и лучше. Это свидетельство того, насколько он хорош. Я проиграл ему оба матча, а ещё Алькарасу в нашей единственной встрече. Они оба произвели на меня впечатление тем, как играли, как двигались на корте, как справлялись давлением. Я думаю, что эти ребята очень зрелые для своего возраста.

Если взять Алькараса, у него есть Ферреро – бывшая первая ракетка мира, человек, который всегда имел репутацию очень серьёзного, очень дисциплинированного игрока. Я думаю то, что он был с Алькарасом с его 14 или 15 лет, фантастический бонус для Карлоса.

Что касается Руне, у него есть Патрик Муратоглу, один из лучших тренеров, он так же очень умён, он добился большого успеха с разными игроками, как в мужском, так и в женском туре.

У них хорошие команды. Всегда важно иметь в команде человека, на которого вы можете положиться, который действительно может дать вам вдохновение и мотивацию», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».