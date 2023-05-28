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Карен Хачанов – Констан Летьен: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов – Констан Летьен: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проведёт стартовый матч на Открытом чемпионате Франции – 2023. Россиянин сразится с представителем Франции Констаном Летьеном. Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее данные теннисисты ни разу друг с другом не встречались. Отметим, что Хачанов по итогам этого турнира может войти в топ-10 (тогда впервые в истории в первой десятке рейтинга ATP будут три россиянина), а Летьен находится на 70-й позиции, а в феврале нынешнего года был в топ-50.

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