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Джокович: перед «РГ» у меня не было успехов на грунте, но «Шлем» — как другой вид спорта

Джокович: перед «РГ» у меня не было успехов на грунте, но «Шлем» — как другой вид спорта
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Очевидно, что каждый турнир «Большого шлема» на данном этапе моей карьеры — своего рода подарок, поэтому я постараюсь использовать предоставившуюся возможность по максимуму. Да, перед этим «Ролан Гаррос» у меня не было особых успехов на грунтовых кортах, но турнир «Большого шлема» — это, если честно, как отдельный вид спорта.

На мэйджорах я всегда чувствую себя очень уверенным в себе и мотивированным. Думаю, это из-за тех результатов, которых я добился на турнирах «Большого шлема» по всему миру, на разных покрытиях. Думаю, формат проведения «Шлемов» играет на меня. У меня есть время на восстановление и возможность постепенно набирать форму», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Париже.

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