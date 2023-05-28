Новак Джокович высоко оценил своего первого соперника на «Ролан Гаррос» — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём первом сопернике на «Ролан Гаррос» — 2023. В стартовом матче Джокович (3) сразится со 114-й ракеткой мира, американцем Александром Ковачевичем.

«Я буду играть с американским игроком сербского происхождения, с которым даже пару раз тренировался в последние несколько лет, и мы с ним говорим на одном языке.

Честно, я очень хорошего мнения о нём. Он очень хороший и талантливый парень с одноручным бэкхендом. Очевидно, он мало играл на грунте, так как рос в США, но я не должен никого недооценивать. Надеюсь, я смогу хорошо начать турнир. Посмотрим, как далеко у меня получится пройти по сетке», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Париже.