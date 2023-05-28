Арина Соболенко – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко начнёт свой путь на «Ролан Гаррос» — 2023. В стартовом раунде Арине предстоит сразиться с 39-й ракеткой мира, представительницей Украины Мартой Костюк. Поединок теннисисток поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк – Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Соболенко. Девушки встречались на турнире категории WTA-1000 в Дубае-2022, тоже в первом круге. Тогда Арина обыграла Марту в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Дубайский турнир, напомним, проходит на харде.