Арина Соболенко – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко начнёт свой путь на «Ролан Гаррос» — 2023. В стартовом раунде Арине предстоит сразиться с 39-й ракеткой мира, представительницей Украины Мартой Костюк. Поединок теннисисток поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позднее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк – Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Соболенко. Девушки встречались на турнире категории WTA-1000 в Дубае-2022, тоже в первом круге. Тогда Арина обыграла Марту в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Дубайский турнир, напомним, проходит на харде.
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