«Огромная дыра, которую никому не залатать». Навратилова — об отсутствии Надаля на «РГ»

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова высказалась о решении испанца Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос».

«Отсутствие Надаля на «Ролан Гаррос» — это огромная дыра, которую никто не может залатать. Когда ещё кто-то так доминировал на турнире, как Рафа? Почти два десятилетия борьба была лишь между Рафой и кортом. Теперь все думают, что у них есть шанс на победу, потому что Рафы нет. Несмотря на то, что Надаль долго не играл, его отсутствие — это невероятная потеря для турнира», — приводит слова Навратиловой Tennis Channel.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.