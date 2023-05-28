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Чемпионка US Open Эмма Радукану показала шрам, оставшийся на руке после операции

Чемпионка US Open Эмма Радукану показала шрам, оставшийся на руке после операции
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фото, на котором заметен оставшийся после операции на руке шрам.

Напомним, Радукану беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. В апреле-мае британка перенесла сразу три хирургических вмешательства. Сама Эмма назвала операции «незначительными».

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Радукану точно не выступит на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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