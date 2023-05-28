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Арина Соболенко стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над украинкой Костюк

Арина Соболенко стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над украинкой Костюк
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023, женский турнир которого продлится до 10 июня.

В матче первого круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 39-ю ракетку мира, представительницу Украины Марту Костюк. Встреча продлилась 1 час и 11 минут. Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Костюк ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Беларусь).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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