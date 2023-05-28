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Украинка Марта Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»

Украинка Марта Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
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39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко после поражения от неё в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2023.

Костюк не стала дожидаться, когда Соболенко подойдёт к сетке, пожала руку судье и пошла в сторону своего бокса.

Напомним, Соболенко (2) обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 11 минут. Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Костюк ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Беларусь).

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