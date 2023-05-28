Французские болельщики освистали украинку Костюк после её отказа пожимать руку Соболенко

Французская публика освистала 39-ю ракетку мира, украинскую теннисистку Марту Костюк за то, что она не пожала руку чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко после поражения от неё в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2023.

Отметим, что сначала Соболенко приняла этот свист на свой счёт и иронично поклонилась.

До матча с Костюк Соболенко спросили о позиции украинки не пожимать руки представительницам России и Беларуси из-за ситуации на её родине. «Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать», — прокомментировала Арина.

Напомним, Соболенко (2) обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 11 минут. Следующая соперница Арины станет известна чуть позже сегодня, 28 мая.